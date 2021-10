Thijs (29) verkocht zijn bedrijf aan Vinted en werd miljonair: ‘Ik ben een vervelende ondernemer’

Quote, een tijdschrift over de vijfhonderd rijkste mensen van Nederland en hun financiële positie, lustte er vorig jaar wel pap van. Thijs Verheul verkocht zijn bedrijf, United Wardrobe, aan de ‘reus’ Vinted. De branchegenoot werd op dat moment gewaardeerd op 1 miljard euro. Quote schreef in hun tijdschrift: ‘Als Vinted met 25 miljoen gebruikers één miljard waard is, is United Wardrobe met 4 miljoen klanten 160 miljoen waard’.