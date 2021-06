Terug naar de kantoortuin is volgens deze expert slecht voor je brein: ‘Je krijgt veel te veel prikkels’

We werken te hard en kunnen ons brein veel beter benutten dan we nu doen. Dat is de boodschap van efficiency-expert en ontprikkelcoach Jan-Dirk Reijneveld uit De Bilt. Hij schreef een boek over efficiënt werken. Reijneveld waarschuwt alvast voor de terugkeer naar de kantoortuin. ,,Een bellende collega naast je is een ramp voor je brein.”