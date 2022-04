Tekort aan personeel? Deze gevluchte Oekraïners gaan graag aan de slag: ‘Maakt mij niet veel uit wat het is’

met video Je muur laten stuken? Het is een ramp om een vakman te vinden, maar er gloort hoop

Dakkapel aftimmeren of een muurtje laten stucen? Probeer maar eens een vakman te vinden! Maar er is hoop: de instroom van nieuwe leerlingen bij de bouw- en techniekopleidingen neemt toe, merkt ook het mboRijnland. ,,De baangarantie is 100 procent.”

