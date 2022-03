‘Succes heeft een negatieve kant gekregen’

Van kleins af aan zijn we met succes bezig. Ons presteren (en daarmee ons succes) wordt vanaf de basisschool en soms zelfs al op de kinderopvang getest. In onze loopbaan worden we via cijfers en behaalde targets beoordeeld op hoe succesvol we zijn. Dat strookt niet met de oorsprong van het woord succes, zegt Peter Henk Steenhuis, Trouw-journalist en schrijver van het boek Veroordeeld tot succes. Succes komt van het Latijnse werkwoord ‘succedere’, dat lukken, slagen betekent. ,,We willen allemaal ergens in slagen”.