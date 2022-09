Steeds minder winkels 's avonds open, sterft de koopavond uit? ‘Er kwam geen enkele klant’

Op donderdag- of vrijdagavond nog even snel de stad in om een leuk cadeautje te shoppen voor die verjaardag in het weekend of een bikini te scoren voor de vakantie. Het is bijna niet meer mogelijk. De koopavond wordt door winkeliers vrijwel niet meer benut. Waarom niet?