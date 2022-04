Steeds meer jongeren willen weer bouwvakker worden: ‘Baangarantie is 100 procent’

Wie rondloopt in de gloednieuwe Bouwacademie in Waddinxveen snapt waarom bouwen bij jongeren weer in trek is. ,,Je ziet hier letterlijk je toekomst”, vertelt Arjan van der Hoorn, directeur Onderwijs bij MBO College Techniek & ICT, staand in een van de drie verschillende bouwhuizen, uitgevoerd in staal, metselwerk en hout. ,,En niet onbelangrijk: de baangarantie in de bouw is 100 procent.”