Stakend personeel Gall & Gall akkoord met loonsverhoging van 4,5 procent: ‘Voor nu voldoende’

,,De stakers hebben gezegd dat het voor nu voldoende is’’, zegt FNV-voorman Jehtro Warbroek over de nieuwe overeenkomst. Naast de loonsverhoging, blijven ook de weekendtoeslagen behouden voor de medewerkers van Gall & Gall. Het akkoord volgt op een maandenlange periode van stakingen in winkels door heel Nederland, in totaal werden er zes stakingsdagen gehouden.

Personeel van de slijterij vond dat het veel te slecht werd beloond voor twee zware coronajaren, en dat terwijl de bedrijfsresultaten van moederbedrijf Ahold Delhaize tot grote hoogte stegen: de omzet over 2021 kwam uit op 75,6 miljard euro, het bedrijf maakte 2,2 miljard winst.

Volgens de medewerkers van Gall & Gall zagen ze daar te weinig van terug. Het uurloon van verkopers van Gall & Gall was net geen 11 euro, aldus de FNV. Startende winkelmanagers verdienden rond de 13 euro. Daar komt nu dus bijna 5 procent bij, al is het de vraag of dat een oplossing voor de lange termijn biedt. De nieuwe cao loopt tot en met 31 maart 2023.

Pas op de plaats

,,Het personeel heeft zich de voorbije maanden verenigd en is voorbereid op nieuwe cao-onderhandelingen’’, zegt Warbroek van de FNV. Erwin Peeterse, winkelmanager in Amersfoort, is bijvoorbeeld nog niet onverdeeld tevreden. ,,We zijn nog lang niet klaar. Voor de inflatie worden we nog niet gecompenseerd, en dat zou wel moeten. We maken nu een pas op de plaats, en aan het einde van het jaar gaan we opnieuw onderhandelen.’’

Alexander van Stokkum, winkelmanager in Amsterdam, stemde net als ongeveer 30 procent van de FNV-leden tegen de nieuwe cao. ,,Ik vind het nog niet goed genoeg. Alles wordt duurder, dat zien we nog onvoldoende terug.’’

Pieter Saman, bestuursvoorzitter van Gall & Gall, is desondanks blij, zegt hij in een persbericht: ‘Met deze nieuwe cao bieden we voor alle medewerkers een goed en stevig totaalpakket voor nu en in de toekomst.’

