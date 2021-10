Slinkende groep werkenden wil meer uren draaien

De groep die meer uren wil draaien op het werk is aan het krimpen. Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien al een dalende trend sinds 2015. In het tweede kwartaal van 2020 was even een stijging te zien ten opzichte van een jaar eerder, maar in hetzelfde kwartaal in 2021 zette de daling weer voort.