Sijbren (32) leverde twee derde van zijn salaris in voor zijn droombaan

Bij een nieuwe baan gaan we liever voor wat meer salaris, maar dat geldt niet voor Sijbren Bartlema (32). Hij ruilde zijn baan als chemisch technoloog (5000 euro bruto per maand) in voor een baan in een restaurantkeuken (1850 euro bruto per maand). ,,Nu doe ik iets wat ik écht leuk vind.”

Sijbren werkte voor oliemaatschappij ExxonMobil: een logische stap na zijn studie chemische technologie. ,,Het was een fijne baan. Maar als ik de hele week gewerkt had, was het hoogtepunt op vrijdagavond vrienden uitnodigen en voor hen koken. Ik vond koken altijd al leuk. Ik heb nagedacht over een koksopleiding na de middelbare school, maar een serieuze optie was het nooit. Het idee leeft toch dat je met een vwo-diploma geen mbo-opleiding doet.”

Maar de droom om een eigen horecazaak te beginnen bleef. ,,Na vijf jaar wilde ik iets anders dan ExxonMobil. Ik dacht: ik kan óf naar een ander bedrijf gaan óf ik ga doen wat ik echt mooi vind: de horeca in.”

Pullfactor

Het werd het laatste. Inmiddels werkt Sijbren al 2,5 jaar in de keuken. Daarvoor moest hij bijna twee derde van zijn salaris inleveren. Net als een dertiende maand. Het is een stap die niet veel mensen zetten. Uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (2020) blijkt dat de belangrijkste ‘pullfactor’ voor een baan een goed salaris is. Dit komt vóór fijne werksfeer en een vast contract.

Opvallend is dat alsmaar meer salaris ons niet gelukkiger maakt. Uit onderzoek van de Universiteit van Gent blijkt dat iemand die 2500 euro verdient, net zo gelukkig is als iemand die 6000 euro per maand opstrijkt.

Ook voor Sijbren is salaris niet de drijfveer. ,,Mensen zeiden: je had een goede baan. Maar een ‘goede baan’ wordt verkeerd geïnterpreteerd. Ik had een ‘goed betaalde baan’. Een goede baan is voor mij doen wat je leuk vindt.”

Doordat hij een stap achteruit deed in inkomen, moest Sijbren wel wat aanpassen in zijn levensstijl. Zo verhuurt hij zijn eigen huis en woont hij nu samen met zijn broer. ,,Ik heb minder te besteden nu, maar ook minder tijd om uit te geven. Vroeger ging al het geld er in het weekend doorheen, nu sta ik de weekends in de keuken.”

Sijbrens omgeving reageerde vooral positief op zijn banenswitch. ,,Er waren natuurlijk mensen die het een ‘gewaagde stap’ vonden. Maar de meesten noemden het een moedige keus. Eigenlijk zeiden veel mensen dat ze ook zoiets zouden moeten doen.”

Asperges schillen

Maar hij moest wél even wennen aan zijn nieuwe job. ,,Ik had geen ervaring in de keuken, dus ik begon onderaan de ladder. Dat was een omschakeling. Ik heb zes jaar gestudeerd en daar stond ik ineens asperges te schillen, haha.” Toch voelt het voor hem als de juiste keus. ,,Ik wil mijn eigen zaak beginnen, dus ik moet ervaring opdoen.”

Sijbren Bartlema

Er zijn natuurlijk ook grote verschillen tussen zijn oude en zijn nieuwe baan ,,De horeca is direct werk: je maakt iets, het is ’s avonds klaar en je hoort meteen of het lekker was of niet. Mijn vorige baan was in een groot bedrijf. Daar duurden projecten twee jaar voordat je resultaat zag.” Ook de stroom e-mails, conferenties en meetings is verleden tijd. ,,We krijgen een appje met de foto van het rooster en alleen mail over salaris”, grapt Sijbren.

En het allerbeste aan zijn nieuwe baan? ,,Iedereen werkt hier omdat ze dat willen. Niemand zit zijn tijd uit. Dat merk je in het bedrijfsleven toch vaker. Waar ik nu werk, heeft iedereen echt hart voor de zaak.” Zelfs nu er minder werk is door de coronacrisis.

