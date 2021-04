Salarisverschillen top en gewone werknemer iets geslonken, kwart van top is vrouw

De salarissen van de top en normale werknemers zijn het afgelopen jaar iets dichter bij elkaar genomen. Dit meldt het CBS in de publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2020 . Het CBS heeft voor het onderzoek de duizend grootste bedrijven van Nederland onder de loep genomen.

In 2019 en 2020 was het brutoloon van de vijf topverdieners per bedrijf 5,9 keer zo hoog dan dat van doorsnee werknemers. Van 2010 tot 2017 liep dit verschil nog op van 5,5 procent naar 6,1 procent. Vorig jaar was het gemiddelde brutojaarloon van de vijfduizend topverdieners gemiddeld 259 duizend euro.



Het loonverschil per bedrijf wordt door het CBS berekend door het gemiddelde brutojaarloon van de vijf grootste verdieners te vergelijken met het jaarloon op voltijdbasis van de gewone werknemers in datzelfde bedrijf.

Grootste verschillen in de handel

In de sector handel is het verschil in loon het grootst. Daar is het salaris voor de topposities gemiddeld 11,2 hoger dan bij de rest van de werknemers. Ook bij de bedrijfstak Informatie en Communicatie liggen de lonen relatief ver uit elkaar. De salarisverschillen in de financiële dienstverlening zijn de afgelopen jaren echter geslonken. De loonkloof was vorig jaar 9,3 procent, tegenover 15,7 procent in 2010.

Volledig scherm Loonkloof per sector in Nederland, 2020. © De arbeidsmarkt in cijfers 2020, CBS

Tussen de salarissen van werkenden in het onderwijs en de zorg zit het minste verschil. Dit komt mede doordat er voor publieke en semipublieke instellingen de Wet normering topinkomens geldt. Dit betekent dat er in die sectoren grenzen worden gesteld aan de hoogte van beloningen.

Meer vrouwen in de top

De meerderheid van de topposities werd vorig jaar door een man ingenomen, vrouwen bekleedden toen één op de vier topposities. Dit is een vooruitgang ten opzichte van tien jaar geleden. In 2010 was namelijk slechts één op de zeven werknemers in een toppositie vrouw.



Volgens de cijfers van het CBS is het aandeel vrouwen onder grootverdieners in lijn met het aandeel vrouwen dat voltijd werkt. 24 procent van de werknemers die voltijd werken zijn namelijk vrouw.

