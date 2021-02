Ruim helft van gesubsidieerde banen eindigt met een reguliere baan

Dat blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau Regioplan naar de regeling. STiP geeft deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde baan. Voorwaarde is wel dat dit niet mag leiden tot verdringing van andere arbeidsplaatsen.

De Haagse wethouder Bert van Alpen is tevreden over de resultaten. Hij wil dan ook door met deze aanpak. ,,Het is niet bedoeld om mensen tijdelijk bezig te houden met een gesubsidieerde baan, maar we willen ervoor zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen aan de maatschappij en doorstromen naar een reguliere baan.”

Quote Een belangrij­ke eerste stap is dat zij de kans krijgen werkerva­ring op te doen bij een werkgever Bert van Alphen

Zelfvertrouwen

Uit de evaluatie blijkt ook dat STiP bijdraagt aan het zelfvertrouwen en de maatschappelijke participatie van de deelnemers. Zij worden tijdens het traject begeleid door medewerkers van Den Haag Werkt, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en hun arbeidsmarktkansen verbeteren. Voorwaarde is dat een deelnemer gemotiveerd is, grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt (minimaal 18 maanden in de bijstand) en niet in staat is om zelfstandig werk te vinden.

,,Mensen die heel lang niet hebben deelgenomen aan het arbeidsproces zijn vaak nog niet in staat van de ene op de andere dag weer ‘gewoon’ aan het werk te gaan. We hebben als stad echter wel de gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen weer mee te laten doen. Een belangrijke eerste stap is dat zij de kans krijgen werkervaring op te doen bij een werkgever’’, zegt wethouder Van Alphen.

Regioplan adviseert de gemeente wel om eerder in het traject te bemiddelen naar regulier werk bij een werkgever.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.