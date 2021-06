‘Robotpakken’ maken zwaar werk lichter: ‘Zo voorkom je dat mensen al op hun 50e fysiek op zijn’

Ruim dertig procent van de werknemers met fysiek belastend werk maakt regelmatig dezelfde bewegingen. Een vijfde moet regelmatig kracht zetten. Bij werkenden die bijvoorbeeld heel de dag zware pakketten moeten verplaatsen of veel boven het hoofd werken met bouwapparatuur neemt het risico op rug-, nek- en schouderklachten én uitval toe, zegt Michiel de Looze, onderzoeksleider van TNO. ,,Als je naar het aantal beroepsziekten kijkt en de kosten die daaraan verbonden zijn, wordt zichtbaar hoe groot het probleem is.”

Van alle werk gerelateerde verzuimdagen is 28 procent te wijten aan lichamelijke klachten. De kosten voor loondoorbetaling: 1,5 miljard euro. Zorg eerst voor een goede basis-ergonomie om de risico's te verkleinen en kosten te besparen, zegt De Looze. Kijk of hulpmiddelen als een heftruck, hijskraan of krik het werk lichter kunnen maken. Mochten die geen soelaas bieden dan zouden exoskeletten in gezet kunnen worden.

Stukadoors

Exoskeletten worden nog niet op grote schaal ingezet, maar zouden voornamelijk in de logistiek, bouw en glastuinbouw van grote hulp kunnen zijn. De Looze: ,,Veel werknemers in deze sectoren ervaren klachten aan de nek, schouders en rug. Door exoskeletten die armondersteuning bieden worden de nek en schouders ontlast. Romp-ondersteunende skeletten kunnen helpen om rugklachten te voorkomen.”

TNO is momenteel onderdeel van het Europese project Exskallerate dat de toepassing van exoskeletten in de bouw onderzoekt. ,,We hebben tot nu toe sterk bewijs gevonden dat er minder fysieke belasting is door exoskeletten. Ze doen dus wat ze moeten doen bij bepaald type werk. Ook is er bewijs voor minder vermoeidheid en lichamelijk ongemak.” Of de exoskeletten er inderdaad voor zorgen dat de gezondheidsklachten afnemen is nog niet duidelijk, zegt De Looze.

Stukadoors hebben in ieder geval veel baat bij het gebruiken van armondersteuning, vanwege de repeterende bewegingen en het vele werken boven het hoofd. Daar kwam TNO anderhalf jaar geleden achter door de effectiviteit van armondersteuning te testen onder verschillende stukadoors in samenwerking met gipsbedrijf Knauf. Uit metingen bleek dat een exoskelet de spieractiviteit van de armen met 30 tot 40 procent deed afnemen.

Momenteel loopt er nog een praktijkstudie onder vijftig stukadoors. Zes weken lang testen steeds groepjes van vijftien stukadoors de armondersteunende pakken. TNO-onderzoeker Saskia Baltrusch begeleidt de werknemers en verzamelt wekelijks de resultaten. ,,Er is nu een tweede groep bezig, die hebben de exoskeletten ook in de hitte getest. Toen vonden ze het lastig maar over het algemeen zijn ze heel positief, vooral over het plafondwerk.”

Welke exoskeletten zijn er?

Een exoskelet hoeft niet een heel pak te zijn. Er zijn ook skeletten die alleen armondersteuning bieden. Deze verkleinen het risico op nek- en schouderklachten. Rompondersteunende exoskeletten helpen werknemers bij het tillen van bijvoorbeeld zware dozen en ontlasten de rug. Daarnaast zijn er passieve en actieve exoskeletten. De eerste soort werkt op basis van een systeem met veren die bewegingen zo lichter maakt. Actieve exoskeletten hebben een motor en werken ongeveer hetzelfde als een elektrische fiets.

Het blijft wennen voor de werknemers, zegt Baltrusch. Vooral in kleine ruimtes zoals halletjes of toiletten blijft het lastig om met zo’n pak je werk te doen. ,,Ook merken we dat sommige stukadoors die bijvoorbeeld al 25 jaar in het vak zitten het wel prima vinden zo. Maar niemand heeft er echte problemen mee, we merken juist jaloezie onder werknemers die het zonder moeten doen.”

Prijskaartje

De acceptatie van exoskeletten op de arbeidsmarkt is volgens De Looze van verschillende factoren afhankelijk. ,,Het hangt af van hoe goed ze werken, maar ook van of werknemers er hinder door ondervinden in krappe ruimtes. En misschien levert het aan- en uitrekken problemen op of krijgen werknemers last van drukpunten en wordt het dragen van de skeletten te warm in de zomer.” Ook zou de bedrijfscultuur een rol kunnen spelen, zegt De Looze. Bij sommige bedrijven heerst een machocultuur van werknemers die willen laten zien dat ze het zware werk aankunnen.

Dan is er nog het prijskaartje. Een exoskelet kost zo’n 4000 tot 5000 euro. Ook moeten werkgevers rekening houden met trainings- en onderhoudskosten. Uiteindelijk kunnen werkgevers het geld terugverdienen. Werknemers met bijvoorbeeld een zwakke rug zijn minder snel ziek en iemand kan versneld terugkomen na uitval. Ook worden beroepen er aantrekkelijker door en zijn meer werknemers tevreden. De Looze: ,,Je imago wordt er beter van.” Ook zou de productiviteit omhoog kunnen gaan, omdat iemand minder snel vermoeid raakt. Maar dat moet geen doel op zich worden, zegt De Looze. ,,Je moet niet willen dat je mensen harder gaan werken. Het doel is duurzame inzetbaarheid, voorkomen dat mensen al op hun 50e fysiek op zijn.”

Een exoskelet is niet alleen geschikt voor de oudere werknemer. ,,Je wil ook de jongere generatie beschermen. Dan gaat het over preventie op de lange termijn. We merken juist dat de jongere werknemer er positief in staat.”

Volledig scherm De Cray X van het Duitse bedrijf German Bionic, een actief exoskelet met motor dat de romp ondersteunt bij het tillen. © Eric de Vries

