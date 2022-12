Robby (32) bedient twee van de grootste hefbruggen van het land

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Robby Preesman (32), brugoperator bij Rijkswaterstaat.

Wat doe je precies?

,,Ik bedien meerdere bruggen onder de rook van Rotterdam, waaronder de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug, twee van de grootste hefbruggen in Nederland. Dat doe ik vanuit de verkeerscentrale in Rhoon. In totaal heb ik ongeveer tien bruggen onder mijn hoede. Sommige bruggen hebben vaste openingstijden en andere bruggen openen onregelmatig. Daar gaat dag en nacht scheepvaart onderdoor. Het is mijn taak om dat op een veilige manier te laten gebeuren door duidelijk te communiceren naar zowel de scheepvaart als het wegverkeer.”

En hoe gaat dat in z’n werk?

,,Op vaste punten melden schippers zich per marifoon. Dan zet ik de verkeersseinen aan, laat ik slagbomen zakken en kijken we via camera’s of het veilig is op de brug. Als er geen wegverkeer tegen de slagbomen aan zit of op de brug staat en de brug veilig omhoog kan, laat ik één of beide heffen - de beweegbare brugdelen - open. Als de schepen voorbij zijn gevaren, laat ik de heffen weer dichtgaan.”

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

,,Ik ben er zo ingerold, ik had hiervoor helemaal niets met scheepvaart. Een vriend wees mij op deze vacature. Ik heb het altijd leuk gevonden om iets nieuws te leren in een vakgebied waar ik totaal niet bekend mee ben. Zo heb ik in de beveiliging gezeten en een ICT-opleiding gevolgd. Via een uitzendbureau heb ik op deze vacature gesolliciteerd en kreeg ik de baan.

Ik heb wel eerst een vaarbewijs moeten halen om vaktermen onder de knie te krijgen en te kunnen begrijpen hoe het voor schippers is om bruggen te moeten passeren. Na dik een jaar heeft Rijkswaterstaat mij overgenomen van het uitzendbureau. Inmiddels werk ik hier nu drieënhalf jaar.’’

Wat is voor jou een gemiddelde werkdag?

,,Op de verkeerscentrale werken we in ochtend-, middag- of nachtdiensten, afhankelijk van hoe je het rooster maakt samen met collega’s. Zelf voetbal ik op zaterdag en wil ik doordeweeks overdag sporten, dus vind ik het niet erg om op zondag of ’s nachts te werken.

In totaal hebben we vier desks op onze centrale, waarvan er drie continu bemand moeten zijn. Tijdens een dienst moet er ongeveer acht keer een brug geopend worden, die openingen kunnen ieder tien minuten tot een half uur duren. Ik probeer constant een gulden middenweg te vinden: hoe kan de scheepvaart zo veilig mogelijk doorvaren zonder dat het wegverkeer daar te veel hinder van ondervindt?’’

Wat maakt je baan leuk?

,,Je bent in dit werk constant een puzzel aan het leggen. Hoe meer scheepvaart een opening nodig heeft, hoe ingewikkelder de puzzel en hoe groter de uitdaging. Soms cluster je bijvoorbeeld twee schepen waar een kwartier tussen zit. Dan vraag je per marifoon of het eerste schip langzamer kan gaan varen, zodat de brug minder lang open moet. Dat kan niet altijd. Sommige zeevarende schepen zijn meer dan 150 meter lang en zwaarbeladen; die stoppen niet zo makkelijk.”

Quote Ik ben benieuwd hoe ver ik kan doorgroei­en in deze baan

Zijn er ook minder leuke kanten?

,,Als het rustig is moet je jezelf wel zien te vermaken. Gelukkig heb ik leuke collega’s. Wat ook minder leuk kan zijn, zijn bijvoorbeeld storingen die kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarnaast bezorgen slagboomduikers mij tijdens een dienst regelmatig kopzorgen. Ik bedien hele grote bruggen en als een voetganger of fietser onder de slagboom door duikt, kan ik soms niet zien waar die persoon gebleven is. De kans is klein, maar je moet er niet aan denken wat er gebeurt als ik een hef open, terwijl iemand daar nog op staat omdat hij zo’n haast had.”

Welke vaardigheden heb je nodig om brugoperator te worden?

,,Je moet snel kunnen schakelen en durven keuzes te maken. Ook heb je discipline en concentratie nodig. Soms kan het twee uur rustig zijn en ben je het volgende uur heel druk. Daarnaast moet je schriftelijk en verbaal helder kunnen communiceren met je collega’s en naar de schippers toe.”

Zou je dit tot aan je pensioen willen blijven doen?

,,Voorlopig blijf ik dit werk heel graag doen. Maar tot aan mijn pensioen? Dat weet ik niet. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan doorgroeien in deze baan. Daarnaast probeer ik ook graag nieuwe dingen. Wie weet waar mijn toekomstambities liggen.”

