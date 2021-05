René ging van veelgevraagd dj naar volgeboekte tattoo-artiest: ‘Mijn agenda zit ramvol’

Het is een grauwe middag in Waal, een gehucht in de gemeente Molenlanden waar niet meer dan 130 mensen wonen. Voor zover het buurtschap langs rivier de Lek al bekendheid geniet, is dat van autobedrijf De Poort en Gereformeerde Kerk Langerak, waar gelovigen vanuit de omtrek iedere zondag naar Gods woord komen luisteren. Als de regen op de dijk klettert en een binnenvaartschip voorbijkomt, is René de Bruijn in zijn muziekstudio bezig om nieuwe tracks te produceren.

Als dj Digital Punk is hij veelgevraagd op dancefestivals in binnen- en buitenland. Vijftig tot zestig keer per jaar zweept hij met zijn hardstylebeats menigtes van twintigduizend partyfreaks of meer op tot ze niet meer kunnen dansen. Althans, dat was voor corona in maart van het vorige jaar de wereld in zijn greep kreeg. Sindsdien heeft de 35-jarige inwoner van de Alblasserwaard nauwelijks nog een festivaltent van binnen gezien of een draaitafel aangeraakt, al gaat het zelf produceren van muziek onverminderd door.