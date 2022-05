Recordaantal vacatures: thuiswerken, tiny house en korte werkweek als lokkertjes

Hij moet er nog weleens om grinniken, de bekende Amsterdamse horecaondernemer Ron Blaauw, over de wervingstechniek die hij bedacht. Werken bij Ron Blaauw, en je krijgt een ‘huisje, baantje en brommertje’ cadeau. ,,Het was niet zo dat we mensen zomaar een huis gaven. Maar via al onze klanten hebben we wel voor veel werknemers woonruimte kunnen regelen.’’