Rechtbankbode Joop gaat met pensioen: ‘Advocaten met kapsones, hadden aan mij een slechte’

Niet alle advocaten zullen hem missen in de Rotterdamse rechtbank. Want bode Joop ten Kaate wilde hen wel eens terechtwijzen als ze ‘kapsones’ hadden of dachten de dienst uit te kunnen maken. Na 15 jaar rechtszaken te hebben uitgeroepen, is hij met pensioen. Daarmee is misschien wel de meest markante bode van het toneel verdwenen.