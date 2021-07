Puur voor het geld? Dit zijn volgens Carmen (15), Jasper (16) en Kiki (15) óók goede redenen om in de horeca te werken

Piloot Morris (30) verloor zijn baan en ging maaltijden bezorgen: ‘Ik probeerde er het beste van te maken’

7 juli Nadat Morris Ogg (30) door de crisis zijn baan verloor als piloot, besloot hij niet bij de pakken neer te gaan zitten. In afwachting van betere tijden werkte hij onder meer als maaltijdbezorger, ondersteuner in het ziekenhuis en als analist bij de bank. Tot TUI belde. De vreugde over zijn nieuwe baan deelde hij op sociale media en dat leverde hem tienduizenden reacties op.