Promovenda: ‘Gender en diversiteit zijn een blinde vlek in bedrijfstrainingen’

Wat heb je zelf ervaren in je carrière?

,,Ik was vaak de enige vrouw in de teams waarin ik werkte en ik merkte dat ik op een andere manier beoordeeld werd dan mijn mannelijke collega’s. Dat gebeurde niet zozeer door mijn directe mannelijke collega’s, maar meer door externe partijen. Ik was niet alleen accountmanager, ik was de vrouwelijke accountmanager. Ik kreeg bijvoorbeeld al vroeg in mijn carrière te horen dat ik minder moest lachen als ik serieuzer wilde overkomen. Als gevolg daarvan probeerde ik vooral hetzelfde te doen als mijn mannelijke collega’s.”