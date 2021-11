Professional Patricia laat 12 honden tegelijk uit: ‘Je kind naar de opvang, je hond naar de uitlaatservice’

Het ‘nieuwe stappen’ nekt dé uitgaans­taxi van Utrecht: chauffeurs kappen er massaal mee

Dé uitgaanstaxi van Utrecht rijdt niet meer in de avond. Eigenaar Richard de Bondt van Ribotax stopt met pijn in zijn hart de avond- en nachtritten in Utrecht. Door de malaise waarin de taxibranche zich sinds corona bevindt, stapte bijna de helft van de chauffeurs op. ,,Daardoor kunnen we het avond- en nachtwerk niet meer doen.”

