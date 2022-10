Productiviteit daalt in Nederland, maar groeit in andere landen

Nederland heeft steeds meer handjes nodig om de economie te laten groeien. Dat is een probleem nu het steeds moeilijker wordt om nieuwe werknemers te vinden. Landen als Duitsland en België slagen er daarentegen wel in om meer te produceren per werknemer. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Al jaren loopt de productiviteit per gewerkt uur terug in ons land. En die trend zet door, zo laten de jongste cijfers van het CBS zien. In de periode tussen het tweede kwartaal van 2019, vóór corona, en het tweede kwartaal van 2022 is het bruto binnenlands product (bbp) toegenomen, maar doordat het aantal gewerkte uren sterker steeg is de arbeidsproductiviteit afgenomen.

Andere landen lukt het wel om de arbeidsproductiviteit te laten groeien, aldus de CBS-analyse. In België en Duitsland was zij respectievelijk 2,3 en 1,6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. In Frankrijk daalde zij 2,6 procent in dezelfde periode. Nederland blijft ook achter op het gemiddelde in de eurozone. Daar steeg de arbeidsproductiviteit met 0,9 procent tussen het tweede kwartaal van 2019 en 2022.

Toch doet Nederland het niet slecht: de economie groeit hier harder dan gemiddeld in de EU. Dat hebben we te danken aan het feit dat de beroepsbevolking groeide de afgelopen jaren. Daarom konden er meer mensen aan het werk.

Dat de arbeidsproductiviteit toch daalt in Nederland heeft voor een deel te maken met de sectoren waar veel Nederlanders werken: zorg, onderwijs, overheid en dienstverlening. Dat zijn sectoren waar het lastig is de productiviteit te verhogen. Je kunt bijvoorbeeld moeilijk het aantal leerlingen per klas verdubbelen.

Impact

De bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg is een grote bedrijfstak. Daardoor is de impact van de afname van de arbeidsproductiviteit van deze bedrijfstak op de totale arbeidsproductiviteit relatief groot. De afname van de arbeidsproductiviteit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal gewerkte uren met 12,9 procent, terwijl de toegevoegde waarde van de bedrijfstak 6,7 procent is toegenomen.

Een opvallende uitzondering is de landbouw. Daar slaagden de boeren erin om meer te produceren in minder uren. Dat zorgde voor een 14,6 procent hogere arbeidsproductiviteit.

Nu het moeilijker wordt om voldoende nieuwe werknemers te vinden moeten werkgevers naar andere manieren kijken om te kunnen groeien. Dat kan bijvoorbeeld door de bestaande werknemers meer uren te laten werken. Maar de praktijk leert dat maar weinig mensen daartoe bereid zijn.

