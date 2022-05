Prijsvechter Die Grenze breidt uit naar de Randstad: ‘Drie pakken voor één euro. Niet duur, hè?

Toon werd samen met collega Tonny gevonden op bodem van een reactor

Iedere week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. Als het net is gebeurd, komt het volop in het nieuws, maar dan volgt de stilte. Wat is er misgegaan? Hoe is het afgelopen? Vaak hoor je er niks meer over. We spreken met nabestaanden, werkgevers en collega’s die met een bedrijfsongeval te maken kregen. Dit is deel twee: over Toon en Tonny en het ongeval in de reactor bij Xycarb in het Brabantse Helmond.

30 april