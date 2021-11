Politiebond luidt noodklok: Kwaliteit korps in gevaar door gebrekkige opleiding agenten

‘Rotterdam schond privacy van burgers met camera-au­to's’

Rotterdam heeft in strijd met de wet filmende auto’s ingezet om corona-overtreders op te sporen. De camera-auto’s reden tijdens de lockdown vorig jaar door de stad om te controleren of mensen wel genoeg afstand hielden. Dat was onrechtmatig, oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een rapport dat NRC heeft ingezien. Burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) probeert de publicatie van het rapport tegen te houden, schrijf de krant.

18 november