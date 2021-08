Piloten helpen noodgedwongen bij inladen bagage op Schiphol: ‘Beste bewijs van groot personeelstekort’

Het is volgens hem niet de bedoeling en ook niet toegestaan dat cockpitbemanning helpt bij de bagageafhandeling. ,,Toch zijn we blij met dit initiatief want dit is het beste bewijs van het grote personeelstekort bij de grondafhandeling.’’ De zeven bedrijven die zich daar op Schiphol mee bezighouden, zijn volgens hem verwikkelt in een concurrentieslag. ,,Ze concurreren om de laagste tarieven. Die hebben effect op de arbeidsvoorwaarden van de afhandelaars. Zij krijgen flexcontracten, mogen maximaal vier uur per dag werken en dan alleen in de piekuren. Dat maakt het steeds lastiger om mensen te vinden die dit zware werk willen doen voor een fractie meer dan het minimumloon van 10 euro per uur.’’