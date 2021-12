Piepklein eilandje zoekt koning (en kroegbaas): ‘Denk goed na voordat je het doet’

moedermisère Na de bevalling ontlasting verliezen: ‘Grootste fabel is dat weinig vrouwen er last van hebben’

Er zijn van die verwachtingen over het moederschap die niet bepaald uitkomen als het eenmaal zo ver is. Soms sta je zelfs compleet versteld van wat er met jou als mens, met je lijf of in je omgeving gebeurt. Iedere week lees je in deze rubriek wat niemand je vooraf vertelde over moeder zijn, maar wat je graag had willen weten. Dit keer: incontinentie van ontlasting (fecale incontinentie) na de bevalling.

