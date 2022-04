Personeel in zorg, horeca en retail denkt aan opstappen: ‘Alleen meer salaris geven is niet genoeg’

onderzoekAvonddiensten, nachtdiensten of opeens 's middags invallen. In de zorg of in de horeca is dit de normaalste zaak van de wereld. Toch overweegt vier op de tien werknemers hun baan op te zeggen. Niet alleen het veeleisende werkschema, maar ook te veel werkstress en te weinig doorgroeimogelijkheden worden als reden genoemd om op zoek te gaan naar ander werk.

Dit blijkt uit onderzoek van managementplatform Quinyx, onder 10.500 werknemers uit tien verschillende landen (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken). In Nederland heeft het bedrijf in totaal zo'n 1500 werknemers ondervraagd die werken in de horeca, retail, zorg en logistiek.

In deze sectoren zijn onregelmatige werkuren heel normaal en weten werknemers van tevoren waar ze aan beginnen. Toch overwegen vier op de tien Nederlandse werknemers - met onregelmatige werktijden - hun baan op te zeggen. 23 procent van de respondenten heeft ontslag genomen of is al van functie gewisseld. ,,Deze uitkomst komt niet uit de lucht vallen’’, zegt Jaline Haitsma, marketingmanager en onderzoekscoördinator bij Quinyx. ,,De horeca, zorg en de retail zijn hard getroffen door de coronacrisis. We zagen het grote aantal opzeggingen al aankomen.’’

Quote Het maakt dan niet uit of je een 9-tot-5-baan hebt of onregelma­ti­ge uren draait. In de basis wil iedereen werkgeluk ervaren Diana van Asten

Stress

De respondenten die gestopt zijn gaven niet alleen de onregelmatige werktijden als reden op. Twintig procent van de respondenten zei te veel stress op het werk te ervaren. Daarnaast is ook het gebrek aan loonsverhoging (19 procent) en doorgroeimogelijkheden (17 procent) een reden om een andere baan te zoeken.

,,Mensen in de horeca, retail of zorg voelen zich vaak minder gewaardeerd. Er was jarenlang altijd wel iemand anders die voor dezelfde arbeidsvoorwaarden wilde werken’’, zegt Haistma. Maar tegenwoordig hebben veel sectoren last van een personeelstekort en moeten de medewerkers anders behandeld worden, aldus Haitsma. ,,De drempel om een andere baan te zoeken is door de krappe arbeidsmarkt een stuk lager.’’ Uit het onderzoek blijkt ook dat 73 procent ervan overtuigd is dat ze eenvoudig een andere baan kunnen vinden.

Gras niet altijd groener

De werkgever moet tegenwoordig dus meer moeite doen om de werknemers te behouden. ,,Het begint met goed luisteren naar de wensen van de werknemer’’, vertelt Diana van Asten, HR-expert. ,,Als iemand gelukkig is in zijn baan, zal hij niet snel naar een andere baan zoeken.’’ Het gras is ook niet altijd groener aan de overkant. ,,Er moet meer meespelen dan alleen een krappe arbeidsmarkt om écht van baan te veranderen.’’

Zo willen veel medewerkers zingeving en waardering voelen in de baan. ,,Het maakt dan niet uit of je een 9-tot-5-baan hebt of onregelmatige uren draait. In de basis wil iedereen werkgeluk ervaren.’’ Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingsmogelijkheden, een goede werk-privébalans, fijne collega's en een goed salaris. ,,Een slecht salaris demotiveert ontzettend en jaagt mensen weg. Maar de werkgever moet zich hier niet blind op staren. Een salarisverhoging motiveert slechts tijdelijk, want de werknemer raakt aan de loonstrook gewend.’’

Baan die aansluit bij het leven

Ook Haitsma valt het op dat personeel minder waarde hecht aan een hoog salaris. ,,Een goed salaris speelt zeker mee in het werkgeluk, maar het is écht niet meer genoeg om te zorgen dat mensen blijven. Andere arbeidsvoorwaarden worden nu veel belangrijker gevonden. De baan moet tegenwoordig beter aansluiten bij het leven van de werknemer in plaats van andersom.’’

Om dit voor elkaar te krijgen, moet de werkgever dus met de werknemer in gesprek. En ook daadwerkelijk die waardering laten zien, stelt Van Asten. ,,Je werkt met zijn allen om het bedrijf overeind te houden. Vier dus ook de successen en maak iedereen onderdeel van het team; van schoonmaker tot ceo. Neem een personeelslid niet voor lief, maar luister naar wat zijn wensen zijn. Probeer die samen waar te maken. Daar heeft iedereen op de lange termijn profijt van.’’

