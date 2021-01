Pascalle mag nergens meer knippen, maar op steun hoeft ze niet te rekenen

„Het duurt te lang, hè.” De verzuchting is van Pascalle Thüss, een van de ruim een miljoen zzp’ers in Nederland die sinds de eerste, intelligente lockdown van vorig jaar onzeker zijn over hun inkomen. Er zijn zzp’ers die ondanks corona doordraaien alsof er niets veranderd is. Of het beter hebben. Maar voor veel zelfstandigen zonder personeel geldt dat ze achteruitgaan. Voor hen raakt de rek eruit.