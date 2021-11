Oproep aan kabinet: ‘Niet sporten na 17.00 uur? Dan tijdens het werk, komt productiviteit ten goede’

Door de nieuwe avond-lockdown is sinds zondag een bezoek aan sportschool of yogales na 17.00 uur niet meer toegestaan. Prima maar dan moet het kabinet ook een alternatief bieden, vindt neuropsycholoog Erik Scherder.

Hij pleit voor sporten of yoga onder werktijd. ,,Als je nieuwe arbeidsregels oplegt met meer thuiswerken dan moet je ook de omstandigheden aanpassen. Zeker in deze crisis. We hadden al een pandemie genaamd lichamelijke inactiviteit. Die is nog niet opgelost en de coronacrisis heeft daar direct mee te maken’’, zegt hij tegen deze site.

Een aantal mensen is door het thuiswerken weliswaar meer gaan bewegen maar een grote groep niet, blijkt volgens hem uit onderzoek. ,,Die laatste groep is thuis gaan werken en gaan zitten, wat meer coronakilo’s betekent. Deze inactiviteit kan leiden tot een zwakker afweersysteem, wat we juist niet willen omdat je de risico's zo klein mogelijk moet houden. Vandaar mijn hartenkreet voor sporten in de tijd van de baas én dan zonder schuldgevoel want mensen gaan vanuit hun arbeidsethos dan een uur langer door en zitten daardoor nog meer.’’

De meesten zijn zich te weinig bewust van het effect van een hele dag achter de laptop zitten, vervolgt de hoogleraar aan de VU in Amsterdam. ,,Studies tonen aan dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld de stofwisseling en concentratie. Wie tussendoor een half uurtje sport, traint in de sportschool of fietst, is veel productiever.’’

Arbowet

Een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke tijd noodzaakt tot het doen van uitzonderlijke dingen, vindt Scherder. Daar hoef je volgens hem ‘niet eens zo heel veel’ voor te veranderen. ,,Als je de wet die de arbeidsomstandigheden regelt (Arbo) een beetje aanpast en toevoegt dat werknemers twee keer een half uurtje onder werktijd mogen sporten dan gaat dat niet ten koste van de productiviteit. Daar ben ik van overtuigd.’’

De neuropsycholoog pleit voor de invoering van iets soortgelijks op scholen. Een half uurtje tot drie kwartier uit de bankjes is al genoeg, zegt hij. ,,Als kinderen meer bewegen, lopen ze minder kans op overgewicht en wordt insuline sneller opgenomen in het bloed. Ook hier zou ik het kabinet willen oproepen: doe het nu.’’

Zes miljoen amateursporters

De avond-lockdown treft ook de amateursport tussen 17.00 en 05.00 uur. Dat baart Lodewijk Klootwijk van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) zorgen. ,,Dit raakt zes miljoen van onze sporters; van yoga tot vechtsport en fitness. We zijn sinds het begin van de pandemie 17 procent van onze sporters kwijtgeraakt. Die krijgen nu weer een duwtje in de verkeerde richting, want het overgrote deel van de lessen vindt plaats na een werkdag. De vraag is of we deze sporters ooit terugzien”, zegt hij tegen de NOS.

Het POS vertegenwoordigt ruim 6100 sportaanbieders uit zeventien sporten. ,,Als je nu ondernemer bent in de sportbranche en je ziet hoe sport mensen in beweging krijgt en sociaal verbindt, dan begrijp je in alle eerlijkheid niets van deze maatregel. Wij zijn als sportbranche altijd onderdeel geweest van de oplossing, nu voelt het alsof we onderdeel zijn van het probleem. En dat terwijl we veilig sporten, dichtbij huis en het nu juist in de weekenden naar verwachting heel druk zal worden op binnensportlocaties. Dat lijkt me niet wenselijk.”

Volledig scherm Neuropsycholoog Erik Scherder. © Hollandse Hoogte / Bram Belloni

