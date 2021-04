Op avontuur in Nederland: waarom niet? Marieke (30) regelt de meest bijzondere verrassingsreisjes

Een rotjaar door corona? Niet in het familiebe­drijf van Arnaud: ‘Onze kwekerij gaat als een tierelier’

20 maart In de oksel van de snelwegen A1 en A27 ligt Kwekerij Gooi en Eemlust. De overgrootvader van de huidige eigenaar Arnaud van Dijk kocht de grond in 1926, met in het achterhoofd dat hij deze op termijn als bouwgrond aan Laren kon verkopen. Tot het zover was, ging hij er kerstbomen kweken die hij verkocht in Nederland en Engeland. Dat was het begin van het huidige bedrijf waar haagplanten, bomen, heesters, sparren en dennen worden gekweekt. Huizen kwamen er niet.