Ondernemer Caroline ziet genoeg collega's die langzaam wegzakken in schuldenmoeras

Ted (54) heeft een restaurant, maar is noodgedwon­gen aan het sollicite­ren

12:30 Buiten koken met een smoker, pizza’s uit de pizza-oven voor afhaal, brunchboxes voor Pasen... Ted Bakker van Puur Ted in Leerdam heeft al veel gedaan om zijn zaak draaiende te houden. Het is niet genoeg. ‘Iedereen roept dat we steun krijgen. Maar dat is zó weinig.’