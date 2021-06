Hij is inmiddels een graag geziene gast van veel tuinen in Den Haag: Ilyas Demir (12). Sinds een aantal weken gaat hij de huizen in zijn wijk langs om mensen zijn diensten aan te bieden. De voortuin van Ming Faraz Khan was een van de gelukkigen. Hij is zo geraakt door het ondernemerschap, dat hij er een bericht over op LinkedIn plaatst, wat een mooi balletje liet rollen.

Eerste kennismaking

Het is vrijdagmiddag. Net zoals gewoonlijk zit Ming Faraz Khan (24) thuis te studeren. De masterstudent mag vanwege corona nog altijd niet veel naar school. ,,En toen ging opeens de bel”, vertelt Ming Faraz. ,,Ik verwachtte dat het een vriendje van mijn broertje was. Maar, dat was niet het geval.”

Nee, want het was de 12-jarige Ilyas. Nerveus vroeg hij of hij voor een kleine bijdrage zijn voortuin mocht opknappen. Ming vraagt Ilyas om zondag terug te komen. ,,En ja hoor, zondag stond hij daar. Klaar om te werken. Hij weet er super veel van af en binnen een half uur was hij klaar. Ik was geraakt door zijn ondernemerschap. Veel kinderen van zijn leeftijd zitten vastgeklampt aan hun scherm, Ilyas niet.”

Ming Faraz was er dusdanig van onder de indruk, dat hij er het volgende bericht over op LinkedIn plaatste:

Jonge ondernemer

Binnen zit Ilyas zeker niet. Sinds anderhalve maand is hij naast school actief als heuse tuinman. ,,Ik kwam op het idee door een vriend. Hij vertelde mij dat hij dit vroeger altijd deed. Ik dacht: ‘Dat kan ik ook wel doen!’ Op die manier doe ik tenminste iets, ben ik lekker buiten, verdien ik wat geld én kan ik ook nog mensen helpen. Het tuinieren heb ik geleerd van mijn vader.”

Vooral het helpen van mensen vindt de 12-jarige heel belangrijk, maar heeft wel altijd het ondernemerschap in zijn achterhoofd. ,,Ik kan mensen blij maken, doordat ze bijvoorbeeld minder geld hoeven uit te geven aan een tuinman. Als ze blij met mij zijn, kunnen we een afspraak maken dat ik vaker kom.”

Leeftijdsgenootjes inspireren

Inmiddels heeft Ilyas al tussen de vijftig en zestig tuinen opgeknapt. Hij heeft een kleine onderneming in de wijk en is hiermee een voorbeeld voor veel leeftijdsgenootjes. ,,Negen van mijn vrienden zijn ook aan het tuinieren gegaan. Ze willen iets kopen en werken er dan voor. Ik ben best wel trots op wat ik doe en dat anderen door mij ermee beginnen.”

Quote Mijn verhaal komt in de school­krant, zodat iedereen het kan lezen Ilyas

Maar, het blijft niet bij het inspireren van zijn vrienden. Ook op school is Ilyas opgevallen bij zijn meester. Hij noemde Ilyas en zijn vrienden een voorbeeld voor de hele school: ,,Hij zei dat kinderen een voorbeeld aan ons moesten nemen, omdat wij niet de hele dag achter de Playstation zitten. Mijn verhaal komt in de schoolkrant, zodat iedereen het kan lezen!”

Ga naar buiten!

Zelf wil Ilyas later misschien wel zijn eigen tuindersbedrijf hebben. Óf marinier worden. Twee heel verschillende beroepen met een overeenkomst: hard werken. Dit laatste gaat Ilyas dan ook zeker niet uit de weg. ,,Sommige kinderen werken tot ze kunnen betalen wat ze willen, maar ik ga daarna gewoon door. Het is goed voor mij.”

Ilyas en Ming Faraz kennen elkaar nu ruim een week en hebben inmiddels goed contact. Ming Faraz is vaste klant geworden. Maar, zijn LinkedIn-post heeft nog veel meer moois teweeggebracht. Ilyas mag een dagje meelopen bij de marine. ,,Ik vind het top wat Ilyas doet. Hij is met een klein initiatief een inspiratie voor veel andere kinderen.”

En Ilyas, die wil nog lang doorgaan met inspireren. ,,Veel kinderen zitten veel te veel binnen. Dat deed ik vroeger ook, maar als je begint met naar buiten gaan zie je pas hoe leuk het is. Ik wil laten zien dat anderen dat ook moeten doen. Ga buiten spelen, vrienden maken, een rondje lopen. Ga naar buiten!”

