Annemarie zat als jonge agente met huilende man (80) in haar armen, zijn vrouw lag dood achter de deur

5 juni Als meisje van 19 zat Annemarie de Mooij met een man van in de tachtig in haar armen. Zijn vrouw had zich opgehangen. Maar ze was politieagent dus ze werd geacht de juiste woorden te vinden. Inmiddels is ze 62 en zwaait de vrouw die jarenlang een van de gezichten én de stem was in de opsporingsprogramma’s van de politie, af.