Van volkszan­ger Johan (36) tot poptrouba­dour Arnoud (56): aantal zangers in Nederland is bijna verdubbeld

28 mei Bestaat er iets als het ‘Suzan en Freek’- of ‘Duncan’-effect? Het is goed mogelijk, want het aantal vocalisten dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Begin 2016 stond de teller op 2800, in 2021 waren dat er 4100. Wat maakt zingen zo aantrekkelijk? We vroegen het aan regiobewoners met gouden stembanden.