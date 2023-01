Om carrièrewensen waar te maken moet je risico nemen: ‘Zorg dat je een plan B hebt’

Sollici­tant mag wat te wensen hebben: ‘Weet dat je niet zomaar ‘ja’ hoeft te zeggen op aanbod’

Solliciteren is de hoop op een beter leven. Je wil in een nieuwe baan meer uitdaging vinden, een beter salaris of misschien promotie maken. Toch valt de nieuwe baan soms behoorlijk tegen. Sollicitatie-expert en auteur Aaltje Vincent vertelt hoe je een functie vindt waar je blij van wordt.

3 november