Nooit meer massaal naar kantoor (en dat is misschien wel beter)

Voor veel mensen met een computerbaan is hun werk sinds corona alleen maar beter geworden. Je mag vaker thuiswerken, kan je eigen tijd beter indelen en hoeft niet meer twee keer per dag in de file te staan. Ideaal. Wie wil er terug naar hoe het was? Nou, ik zal je vertellen wie: de managers. Wanhopig klampen ze psychologen zoals ik aan: hoe krijgen we iedereen weer terug op kantoor? Hun team voelt voor hen als los zand. Hoe harder ze knijpen, hoe sneller het uit hun handen stroomt. Ze zijn hun grip helemaal kwijt.

Enerzijds snap ik dat wel. Leidinggeven is veel tussen de regels door lezen. De kleine gesprekjes bij het koffieapparaat, een blik die tussen twee werknemers wordt uitgewisseld, een wiebelend been dat spanning verraadt. Allemaal informatie die je niet krijgt als je naar lege bureaustoelen staart. Geen wonder dat teamleiders verlangen naar het oude en professionele gedragsveranderaars om hulp vragen. Met wat ingrepen op maat kun je mensen heus wel verleiden om vaker op hun vertrouwde plek te gaan zitten.

Wakker worden

Maar moeten bedrijven dit ook willen? De overheid stimuleert hybride werken, voor sommige mensen is het niet slim voor hun gezondheid om elke dag op het werk te verschijnen en anderen willen écht niet. Volgens een peiling van KPN gaat een derde van de werknemers ander werk zoeken als ze nooit meer thuis mogen werken. Laten we het onder ogen zien: werk wordt nooit meer zoals het was. En dat is oké. Zoals de Griekse filosoof Heraclitus zei: er is niets blijvends behalve verandering. Daarom denk ik ook: wakker worden leidinggevenden! Tijd om het anders aan te gaan pakken.

Quote Laten we het onder ogen zien: werk wordt nooit meer zoals het was. En dat is oké

Want hoe zonde zou het zijn als we gewoon weer teruggaan naar het oude. Dit is het ultieme moment om files, micromanagement en de kantoortuin uit te zwaaien en er slimme, nieuwe werkwijzen voor terug te zetten. En nee, dan bedoel ik niet een app installeren zodat je een rood lampje ziet als een werknemer al een kwartier niks heeft getypt. Met een beetje vertrouwen kunnen werknemers zelf uitvogelen hoe en waar ze het liefst werken, en hoe ze in contact willen blijven. Wie weet functioneren ze dan wel veel beter.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.