Nog geen run op werkplekken: ‘Groeiende zorgen over hoe veilig het op kantoor is’

NOS-commenta­tor Ragnar werkte hele zomer in modezaak, maar mag nu naar de Olympische Spelen

12 juli In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Ragnar Niemeijer. ,,Als alles ineens stilvalt, merk je hoe je ermee vergroeid bent.”