Nietsdoen voor 4700 euro per maand, Berry (61) is zo’n spookmedewerker

Met video 34 miljoen euro aan scholings­bud­get binnen 2,5 uur vergeven

Alle scholingsbudgetten die vrijdag via het UWV aan te vragen waren, zijn na ongeveer tweeënhalf uur vergeven. In totaal logden belangstellenden 250.000 keer in om het zogeheten STAP-budget aan te vragen. Het aantal personen dat in de wachtrij stond is waarschijnlijk lager, omdat je bijvoorbeeld met je laptop en smartphone gelijktijdig een poging kon wagen. In totaal was 34 miljoen euro te vergeven.