Niet nakomen van je afspraken: dit is de prijs die je ervoor betaalt

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: afspraken nakomen.

Pacta sunt servanda, oftewel afspraken moeten worden nagekomen. Het is de basis van ons rechtsstelsel werd me als kersverse rechtenstudent duidelijk gemaakt. Zodra we een dik, officieel contract tekenen, liefst nog bij de notaris, voelen we de verplichtingen.

Maar ook bij andere werkafspraken - niet zo officieel dat ze vastliggen in vuistdikke overeenkomsten - is nakoming de smeerolie van de werkprocessen. Als kleine ondernemer, die dan ook nog wat onorthodoxe diensten zoals workshops zakelijk flirten aanbiedt, doe ik vaak zaken met grote bedrijven en organisaties. Ze zoeken iets leuks en bijzonders en komen daarom bij een zzp’er uit. Ze willen wel zeker weten dat ik er op de datum van het event ook sta. Dat voelt toch onzekerder dan wanneer je een groot trainingsbureau inschakelt waar je al jaren een intensieve samenwerking mee onderhoudt. En dat ben ik me bewust.

Juist daarom let ik erop dat ik het niet laat bij vage toezeggingen, maar duidelijke afspraken maak over wanneer ik iets aanlever bijvoorbeeld. Niet ‘Top, ik stuur je een foto’ maar wel ‘Uiterlijk morgen lever ik een foto aan die je op de website kunt plaatsen bij de aankondiging van mijn workshop’. En die afspraken - ook de kleintjes - kom ik na. Dat is een manier om vertrouwen te bouwen. Ik heb geen grote auto, geen luxueus modern kantoor en niet de back-up heb die een grote organisatie heeft. Juist daarom vind ik het uitermate belangrijk om er alles aan te doen om dat vertrouwen te winnen en te behouden.

Lees ook bij Intermediair: Kun je het gedrag van een bazige collega veranderen?

Vertrouwen neemt af

Misschien denk je: dat is heel logisch. Nu werk ik al jaren als zelfstandige en heb in die tijd natuurlijk veel collega-zelfstandigen ontmoet. Daarom weet ik: ook al voelt dit voor jou en mij als een inkoppertje, dat is niet bij iedere kleine ondernemer zo.

Zo hoorde ik een ondernemer zeggen dat het niet zo belangrijk was om de deadline op vrijdag te halen, want wie bekeek die stukken nu in het weekend? Of die trainer die iets moest aanleveren bij een klant, maar zei dat dat toch later werd, andere zaken moesten even eerst. Of die mede-ondernemer die ik mee zou nemen in een aanbod van workshops voor een klant en die er niet in slaagde voor de deadline die we afspraken een korte omschrijving van de workshop bij mij in te leveren, ik moest er zelf achteraan gaan. Dan denk ik meteen: ‘Oh jee, als dit een opdracht wordt die we samen gaan uitvoeren wordt het lastig samenwerken’.

Quote Ook al voelt dit voor jou en mij als een inkopper­tje, dat is niet bij iedere kleine ondernemer zo

Misschien vind je dat snel geoordeeld? Vroeger was bijvoorbeeld de hoofdregel dat als bedrijven niet binnen twee weken een reactie op een open sollicitatie konden sturen, je er niet wilde werken. Het zou garant staan voor een wollige organisatie met lange lijnen. Als student vond ik het maar een boute uitspraak; zou dat nu echt zo zijn? Vaak heb ik later aan deze simpele richtlijn gedacht en geconcludeerd: die klopt.

Dus misschien is aan zoiets als een afspraak niet nakomen de consequentie verbinden dat je vertrouwen afneemt niet zo raar. En dat is een hoge prijs om te betalen. Want je hebt hem vast wel eens gehoord, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Abi Voice voegt daar heel mooi aan toe: ,,Niets is moeilijker terug te winnen dan verloren vertrouwen.” Ik zou het risico niet nemen.

Meer strategieën voor een succesvolle carrière? Lees ook Mirjams boeken Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.