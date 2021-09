Nederland kocht in coronatijd massaal een huisdier, deze ondernemers profiteerden

,,Sinds de eerste coronaperikelen in maart vorig jaar is onze webshop explosief gestegen. Mensen begonnen in te slaan alsof we nooit meer opengingen. De maanden daarna was het ietsje rustiger, de klanten hadden een voorraad, maar daarna trok het weer enorm aan. We kwamen ruimte tekort, zoveel opslag hadden we staan.



Toen kwam er in IJmuiden een pand vrij dat drie keer zo groot was als we hadden. Ik heb even getwijfeld of verhuizen in coronatijd wel verstandig was, maar door die enorme sprong van online heb ik het gewoon gedaan. Tegenwoordig woon ik nog geen minuut van het pand af. Daardoor sta ik regelmatig op mijn vrije dag toch even orders in te pakken of spullen klaar te zetten.



Het afgelopen anderhalf jaar hebben we er namelijk zo veel nieuwe klanten bijgekregen. Dan merk je wel dat meer mensen een huisdier hebben aangeschaft. Voor corona bracht ik veertig pakketten per week naar de post. Dat zijn er nu driehonderd. Ik ben steeds inpakpapier en dozen aan het bijbestellen.