Naveed (32) was de allereerste Pakistaanse rietsnijder in Nederland, nu heeft hij eigen takeaway

Salaris Sanne: ‘Jaarlijks krijg ik een winstuitke­ring tussen 20.000 en 50.000 euro’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sanne (47) werkt tussen de veertig en zestig uur per week als verpleegkundig specialist en is mede-eigenaar van een huisartspraktijk. Ook toetst ze praktijken op kwaliteitseisen. Daarnaast valt ze in bij andere praktijken.

9 oktober