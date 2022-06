Na je vijftigste op zoek naar een nieuwe baan: zo verging het Erik en Jan

De grote krapte op de arbeidsmarkt zou in theorie ook kansen moeten bieden aan oudere werkzoekenden, maar in de praktijk blijkt dat anders. Hardnekkige vooroordelen over deze groep zorgen ervoor dat zij minder kansen krijgen dan jongere kandidaten. Oudere werkenden zouden sneller ziek worden, te duur zijn en te star zijn om nieuwe dingen te leren. Maar door zo te denken, laten bedrijven kansen liggen, vindt Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van het UWV. ,,Werkgevers moeten bedenken dat ze heel veel kennis en werkervaring binnenhalen. Vroeger was je op die leeftijd ‘echt oud’. Nu zit je op die leeftijd pas op twee derde van je carrière.”

Positieve veranderingen

Verduijn ziet wel positieve veranderingen ten aanzien van de 50-plusser die werk zoekt: ,,Zo’n 83 procent van alle Nederlanders tussen de 50 en 55 jaar had in 2021 een baan. Het aantal WW-uitkeringen dat werd uitbetaald aan 50-plussers is tussen april 2021 en april 2022 met ruim 25 procent gedaald. Dat is heel wat, al is het nog wel steeds de minst hard stijgende (leeftijds)groep die weer een baan vindt.”

Dat ging op een gegeven moment zo knagen dat ik besloot het via een uitzendbureau te proberen. Als je maar sollicitatiebrieven blijft schrijven zonder dat je iets terugkrijgt, ga je dat zien in die brieven. De toon van de brieven wordt steeds moedelozer. Dat wilde ik niet. Dus heb ik bij uitzendbureau StartPeople gezegd wat ik het liefst wilde doen en toen ben ik gekoppeld aan het COA in Kaatsheuvel, waar ik naast mijn werk als docent ook mijn NT2-bevoegdheid (voor het geven van Nederlandse les aan statushouders, red.) mocht halen.

Erik Kuiper (61) uit Eindhoven: ,,Ik raakte in 2013 werkloos, op 52-jarige leeftijd. Het was sowieso geen fijn jaar, aangezien ik toen ook gescheiden ben. Alles gebeurde tegelijk, maar dat betekent niet dat je bij de pakken neer moet zitten. Als jonge militaire verpleegkundige ben ik mee geweest op missie naar Libanon. Ik heb de pabo gedaan en heb met vluchtelingen gewerkt, en onderwijsprojecten opgezet voor het Veteraneninstituut. Toen er na de crises rond 2014 meer vacatures in het onderwijs vrijkwamen, ben ik daar op gaan schrijven. Nooit iets van teruggehoord. Ook bij verschillende musea kreeg ik geen gehoor.

‘Ook dit laatste halfjaar geef ik het niet op’

Jan Elzen (65) uit Amersfoort: ,,Ik ben nu sinds april dit jaar weer werkloos. Dat voelt vreemd, zo net voor mijn pensioen. Ik had gehoopt dat ik tot die tijd eigenlijk zou kunnen blijven. Dat mocht helaas niet zo zijn. Na wat getouwtrek kon ik in ieder geval tot dit jaar aanblijven. Dat kwam beter uit, gekeken naar mijn uitkeringsperiode en hoe lang ik dan nog verplicht zou moeten solliciteren. Bij het UWV mag je namelijk een jaar voor je met pensioen gaat met een soort sollicitatieverlof. Ik hoef nog maar tot 8 december. Al vind ik het wel lastig. Ik heb er sinds januari 38 brieven uitgestuurd, waarvan ik er maar met drie verder ben gekomen in het sollicitatieproces. Het is helaas niks geworden, dus blijf ik verder zoeken.

Hiervoor werd ik op mijn 58e al eens werkloos, toen heb ik er 2,5 jaar over gedaan om een baan te vinden. Dat was echter mijn eigen keuze. Ik heb altijd als Arbo-adviseur/veiligheidskundige gewerkt en dat deed ik door het hele land. Er was veel vraag naar, maar ik merkte wel dat ik en veel onderweg was en dat er behoorlijk wat privétijd aan die baan verloren ging. Dat wilde ik niet meer. Mijn vrouw en ik hebben veel mensen wel hun pensioen zien halen, maar velen werden dan bijvoorbeeld ziek en konden hun dromen niet meer naleven. Wij besloten dat we de reizen waar we van droomden nu al wilden maken.