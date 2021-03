Michiel (21) heeft twee banen én een bedrijf : ‘Het ondernemen zit in mijn bloed’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Michiel (21) werkt als bron- en contactonderzoeker bij de GGD (16 uur), bij een grote supermarkt als bezorger (tussen de 18-21 uur) en heeft een eigen bedrijf in bijlessen (2-3 uur per week).

Wat verdien je?

Ongeveer 2000 euro bruto in de maand. Daar hou ik ongeveer 1800 euro netto van over.”

Blij mee?

,,Nou, het mag wel wat meer op zich. Maar ik ben 21 jaar en het zijn geen functies waarin ik kan doorgroeien, natuurlijk. Mijn eigen bedrijf run ik met mijn beste maat en dat doen we sinds 2018. Doordat het een tijdje niet lekker met mij ging doet hij 80 procent van het werk en ik 20. Deze zomer gaat hij afstuderen en dan gaat hij fulltime ergens anders aan de slag en dan neem ik het over. Het meeste werk zit ’m in het versturen van de facturen. Wij geven zelf geen les, maar koppelen leerlingen aan bijlesgevers.”

Waarom zijn jullie het bedrijf gestart?

,,We zijn allebei ondernemend en hebben dit bedrijf vooral gestart om te leren. Omdat we geen duizenden euro’s hadden om te investeren kwamen we hier op uit. Voor 500 euro hebben we een website gebouwd en flyers laten drukken, we hebben vrienden gevraagd om bijles te geven. In maart zijn we gestart en tot de zomer hebben we vijf klanten gehad. In de zomer hebben we een hoop aangepast naar wat we hadden geleerd.”

Zoals?

,,Dat we meer geld mochten vragen. Eerst zaten we op 18 euro per uur. We hadden marktonderzoek gedaan en de goedkoopste was 24 euro per uur. Omdat we ‘maar’ een paar studenten waren zijn we daaronder gaan zitten, maar wat bleek: onze leerlingen hadden super goede resultaten behaald. Dus toen zijn we 22 euro per uur gaan vragen. Het ondernemen zit in mijn bloed. Mijn vader heeft allemaal bedrijven opgestart. Ik heb nooit iets over loondienst van hem meegekregen.”

Waarom dan toch de baantjes in loondienst?

,,Ik ben nog op zoek naar wat ik wil en ik wil eerst een tijdje ergens gewerkt hebben voordat ik zelf iets opstart. Voor nu denk ik dat ik iets wil gaan doen op gebied van coaching voor gezond leven.”

Wil je daar een studie voor volgen?

,,Ik denk dat ik het op een andere manier moet doen. Ik ben twee studies gestart en ook weer gestopt. Mijn ouders hebben gezegd dat ik de derde studie zelf moet betalen en als ik ‘m afrond, ik het geld terug krijg van ze. Dat snap ik wel. Mijn vrienden studeren allemaal en die maken wel eens grappen over dat ik in twee jaar twee studies heb gedaan en zeven baantjes heb gehad. Dat kan ik nog wel eens vervelend vinden.’’

,,Ik probeer voor nu een goeie werktijd te hebben en het geld wat ik verdien spaar ik en beleg ik. En dat kan omdat ik nog thuis woon. Ik beleg elke maand zo’n 700 euro en ik spaar 400 euro. Ik heb daar een doel mee: voor mijn dertigste wil ik hypotheekvrij leven. Het voordeel is dat ik een lening kan nemen bij mijn ouders. Zij kunnen het voorfinancieren. Bij een bank is het de vraag hoeveel ik kan lenen.”

Waarom wil je dat zo graag?

,,Dat lijkt me gewoon fijn. Je kan voorzien in je basisbehoeftes, ook als je failliet gaat of arbeidsongeschikt wordt. Zeker omdat ik wil ondernemen. Ook durf ik dan meer risico te nemen in beleggen. Ik hoef echt geen luxe auto of luxe leven en wil zoveel mogelijk in dat huis stoppen. Dan voel ik me veel vrijer om andere dingen te doen. Daarom leg ik nu ook niks in voor mijn pensioen.’’

,,Financieel ben ik uitgebreid opgevoed. Vanaf dat ik vier was kreeg ik zakgeld. Daar kon je of snoep van kopen of in de verdubbelaar stoppen, dan kreeg je het in de zomervakantie of wintersport dubbel uitgekeerd. En je raadt het misschien al: ik heb nooit een snoepje gekocht.”

Verdient Machiel genoeg?



Leeftijd: 21

Aantal jaar werkervaring: 2

Aantal werkzame uren per week: 36

Opleiding: havo

Functie: overig

Branche: overig



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 1440 euro bruto. ,,Op zich positief dat ik er boven zit. Maar heel tevreden ben ik nog niet. Dat heeft ook te maken met het doel van dat huis voor m’n dertigste. Het is geen ramp als het niet gebeurt, maar wel heel jammer.”

.

