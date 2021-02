Met je partner aan het thuiswerken? Zo blijft het gezellig

Een deur die te hard wordt dichtgeslagen. Een luid telefoongesprek wanneer jij je écht even moet concentreren. Je partner die vragen komt stellen over de plannen voor het avondeten en niet doorheeft dat je net in een belangrijke vergadering zit. Voor hen die inmiddels al bijna een jaar samen thuiswerken, zitten irritaties in een klein hoekje. We redden het wel, maar van harte gaat het vaak niet. Onze minister van coronazaken mag dan graag zeggen dat er ‘licht aan het einde van de tunnel’ te zien is, voor veel thuiswerkende koppels en gezinnen is het nog verdomd donker.

BV Gezin

Als thuiswerker ben je werknemer, docent, klusjesmens, chef-kok en sociaal werker in één. Je partner is niet alleen je lief, maar ook de mede-manager in de BV Gezin. De hele operatie van het thuisbedrijf draaiende houden, dat gaat niet zonder slag of stoot. Irritaties horen daarbij, dat is niet anders. Het is wel zaak om die ergernissen te ontzenuwen voor ze gaan etteren. Bouwen die irritaties zich op zonder dat je er iets mee doet, dan word je immers steeds licht ontvlambaarder. De ander hoeft dan maar in je buurt verkeerd te ádemen, en je ontsteekt al in woede. Niet echt gezond voor de relatie.