Meer uren per dag werken in minder dagen, kan het?

werkstress Werkdruk is enorm, maar hoe zwaar heeft de Nederland­se werknemer het echt?

Hoge werkdruk, burn-outs, quiet quitting: het lijkt goed mis op de Nederlandse werkvloer. Maar vergeleken met veel andere landen heeft de kantoorwerker het hier best goed. Kortom: hebben we het wel zo zwaar als we denken?

10 november