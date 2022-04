Meer salaris? Nee, dit is volgens Paul (die al na 1 jaar stopte) dé oplossing voor lerarentekort

Werkgeluk, daar draait het om. Het is de sleutel naar succes, meent Baan (48) uit Montfoort. Want wie het naar zijn zin heeft op zijn werk, blijft. Die gaat niet op zoek naar een ‘functie elders’. Zo werkte het in de it-sector, waar hij jarenlang directeur was van een grote onderneming en zo zou het ook in het onderwijs moeten werken. ,,Salaris en werkdruk spelen echt een veel minder grote rol dan je zou denken.”