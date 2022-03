Mbo wordt vaak als lager gezien dan hbo: ‘Wat wij duidelijk willen maken, mbo is niet minder’

video Blote borsten op filmset: intimi­teits­coö­r­di­na­tor zorgt dat acteurs zich eindelijk veilig voelen

Wordt er met of zonder tong gezoend? Moeten de borsten echt in beeld? Hoe film je een aanranding? Nieuw in de film- en televisiewereld is de intimiteitscoördinator, die zorgt dat acteurs zich veilig voelen. Markoesa Hamer (36): ,,Dat kun je niet aan de regisseur overlaten, want tegen je baas zeg je niet snel nee.”

26 februari