Marco werd ‘hélemaal gek’ van thuiswerken en wordt conducteur: ‘Verre van simpel’

keerpunt Albertine startte een webshop tijdens corona: ‘Wie had gedacht dat je je werk zo relaxt kon doen?’

Heeft het pandemietijdperk, dat we met al z’n ellende beetje bij beetje achter ons laten, ook voor iets positiefs gezorgd? In de serie Het Keerpunt brengen we de komende tijd verhalen van mensen die hun leven ingrijpend op de schop namen. Vandaag: het succesverhaal van Albertine Piels (40) uit Kerkdriel. Haar pandemiehobby werd een winstgevend bedrijf.

26 oktober