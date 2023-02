Man trekt op werkvloer broekje van vrouwelijke collega omlaag: ‘Dit vergeet zij nooit meer’

Op een zomerse dag trok de 41-jarige medewerker vorig jaar ‘bij wijze van grap’ de korte broek van zijn vrouwelijke collega naar beneden. De vrouw kwam hierdoor met haar blote billen op de werkvloer te staan, in het bijzijn van collega’s. Zij reageerde daarop ontzettend geschrokken, schaamde zich kapot en moest huilen. Een dag later bood de man zijn excuses aan. Hij gaf aan dat het een slechte grap was en dat er verder niets achter zat.

Vaker grove grappen

Het kwaad was echter al geschied. Volgens Nedcar was er een onhoudbare situatie ontstaan.De medewerker werd op staande voet ontslagen, omdat het bedrijf niet de indruk wil wekken dat dit gedrag getolereerd wordt. Vanaf dat moment kreeg de man, die bijna 5 jaar in dienst was, geen loon meer uitbetaald. De man vond ontslag op staande voet een te zware maatregel en stapte naar de rechter. Zo zou hij makkelijk naar een andere afdeling overgeplaatst kunnen worden, en wordt hij door het verliezen van zijn baan financieel hard geraakt.

In zijn betoog benadrukte de man dat hij werkzaam is in een productiebedrijf. Op zijn afdeling, waar hij samen met collega’s aan de lopende band werkt, zou volgens hem een ‘eigen cultuur met eigen normen en waarden’ bestaan. In die cultuur zouden vaker grove grappen worden gemaakt. Ook leidinggevenden maken zich daar schuldig aan, zegt hij. Het naar beneden trekken van het broekje van zijn collega is volgens hem slechts een voorbeeld van de vele grappen die circuleren. Dit zou ook bij hem wel eens zijn gebeurd.

Daarnaast zou een leidinggevende hem wel eens in zijn kruis hebben gegrepen. Hij zegt dat hij - met die cultuur in het achterhoofd - geen grens heeft overschreden.

Respect

Om vast te stellen of de man de waarheid spreekt, is onderzoek gedaan naar de cultuur binnen Nedcar. Daaruit is gebleken dat elk bewijs voor de door de man beschreven cultuur ontbreekt. Ook de leiding van Nedcar ontkent dat er grappen van die aard worden gemaakt. ‘Maar zelfs als zou blijken dat dergelijke voorvallen vaker hebben plaatsgevonden acht de kantonrechter dat niet relevant voor de beoordeling van deze zaak’, zo oordeelt de rechter in een donderdag gepubliceerd vonnis.

Volgens de rechter toont Nedcar aan dat collega’s elkaar met respect behandelen. Dit zou ook blijken uit een bedrijfstraining, waar de medewerker nota bene aan heeft meegewerkt. Daarnaast herinneren borden in de productiehal met teksten en afbeeldingen aan de gewenste normen en omgangsvormen. De rechter vindt al met al het omlaag trekken van een korte broek van een collega ‘verre van respectvol’, ook in de ‘cultuur van de werkvloer. Wat dat overigens moge zijn.’

Storm in glas water

Volgens de medewerker gaat het om een storm in een glas water. De vrouwelijke collega zou juist hebben moeten lachen om de grap. Nedcar ontkent dit en zegt dat de vrouw, die inmiddels niet meer bij het bedrijf werkt, echt hevig ontdaan was. De rechter oordeelt dat hier geen sprake is van een onschuldige grap. ‘Dat is een situatie die zij nooit meer zal vergeten, niet in de laatste plaats omdat zij zal bedenken dat ook de collega’s die daar getuigen van waren dit niet snel zullen vergeten. De kans dat zij nog (heel) lang slachtoffer blijft van deze ‘grap’ is daarom groot’, oordeelt de rechter.

Dat de man in de schulden zit en de rekeningen ziet oplopen, doet niets af aan de uitspraak. De rechter constateert dat een groot gedeelte van die schulden verkeersboetes betreffen die zijn verhoogd doordat hij niet tijdig had betaald. Hetzelfde geldt voor voor onbetaalde zorgpremies. Deze schulden zijn ontstaan toen de man onder contract stond bij Nedcar. Dat heeft dus niets met het ontslag te maken.