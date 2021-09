Maatje 46 leidde tot dit Utrechtse sneakerbedrijf dat nu een miljoenenpubliek trekt

Edwin nam de juweliers­zaak van zijn verongeluk­te vader over, nu bestaat het bedrijf bijna 100 jaar

28 augustus ‘Met familie moet je wandelen, niet handelen’, zegt men. Toch is meer dan de helft van de ondernemingen een familiebedrijf. Juwelier van Doorm in Baarn bestaat inmiddels bijna honderd jaar. ,,Het leukste van mijn vak is mensen adviseren.”