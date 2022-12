Kwart van werknemers is mantelzorger, zoals Patrick: ‘Als ik thuiskom, begint de zorg voor Esther’

Salaris Tobias (23): ‘Ik krijg heel wat vakantieda­gen, ik kan in totaal twee maanden vrij nemen’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Tobias (23) is senior technician synthesis. Hij zit in een research en developmentteam, waar hij zich onder andere bezighoudt met het kunstmatig bereiden van hars, het bindmiddel voor verf en lak.

