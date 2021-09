Kim en Cherique brengen unieke badjassen op de markt: ‘Vroegen ons af waarom andere jassen lelijk zijn’

Daar zaten ze dan: flink doorgezakt de avond ervoor, maar net nog geen kater. Snel even in een badjas geschoten om op de laagste stand de dag te beginnen. ,,En dan zaten we in onze badjassen en vroegen we ons af waarom ze zo foeilelijk waren’’, zegt Kranendonk (30), die evenals Mast (31) is opgegroeid in Strijen. ,,Je hebt badjassen bij Hunkemöller van twee tientjes, maar ook designbadjassen van 300 euro of meer. Wij kwamen eigenlijk gezamenlijk op het idee om een collectie op de markt te brengen die daar tussenin zit.’’