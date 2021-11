Kees bracht vader Bas met Zündapp naar kazerne als er brand was: nu zit hij (en zoon Ron) bij de brandweer

Hoe Leon (34) via werk uit een héél diep dal omhoog klauterde: ‘Ik moest zelfs leren mijn haren te kammen’

Vroeger leefde hij op straat en woonde hij in kraakpanden. Nu is Leon (34) uit Nijkerk een stuk beter af: hij heeft werk bij de dagbesteding via Taalschool Veluwe, een instelling die voor de gemeente re-integratietrajecten verzorgt. Maar daar ging een lange weg aan vooraf; hij moest zelfs leren om zijn haren te kammen.

12 november