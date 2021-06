Jonge ondernemertjes: wanneer wordt een onschuldige hobby kinderarbeid?

Zelfgemaakte sieraden verkopen of een paar uur per week vloggen. Hartstikke mooi dat je kind ondernemend bezig is natuurlijk. Maar wanneer verandert een onschuldige hobby in verkapte kinderarbeid? In het kader van de Werelddag tegen Kinderarbeid vandaag, leggen experts het aan je uit.

,,Over het onderwerp verkapte arbeid onder kinderen op sociale media is maatschappelijk veel te doen”, vertelt arbeidsrechtadvocaat Loes Wevers. ,,Dat is niet gek, want we zien steeds meer jonge vloggers voorbijkomen op platforms als YouTube.” In 2019 zijn er Kamervragen gesteld over de regels rondom kinderarbeid voor jonge vloggers en influencers.



,,Dat heeft geleid tot een verkennend onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)", aldus Wevers. Het onderzoek benadrukt dat het moeilijk te bepalen is welke activiteiten er precies gehandhaafd moeten worden. ,,Je moet namelijk bepalen: wat kunnen kinderen aan? We weten dat kinderen niet in een fabriek kunnen werken, maar het is moeilijker uit te wijzen hoe emotioneel belastend het is voor een kind om een wekelijkse vlog te maken. We hebben te maken met een moeilijke scheidslijn.”

Arbeidstijdenwet

Allereerst, wat wordt er nu precies verstaan onder kinderarbeid in Nederland? ,,Om kinderen gewoon kind te laten zijn is arbeid door kinderen jonger dan 13 jaar in Nederland verboden”, zegt een woordvoerder van Minister Koolmees van het Ministerie van SZW. Vanaf hun 13e krijgen kinderen ieder jaar iets meer vrijheid om te werken. ,,Dat is geregeld via de Arbeidstijdenwet”, aldus de woordvoerder. Zo mogen 13- en 14-jarigen klusjes doen op schooldagen en vrije dagen, maar bijvoorbeeld niet in een fabriek werken. Kinderen vanaf 15 jaar mogen zelfstandig licht werk op zich nemen.

Ook zijn er voor kinderen onder de 13 jaar uitzonderingen die gelden als het gaat om cultureel of artistiek werk. ,,Voor iets als het optreden in een televisieprogramma, kan voor kinderen onder de 13 jaar een uitzondering worden gemaakt”, aldus de SZW-woordvoerder. In zo’n geval moet een zogenaamde ontheffing worden aangevraagd bij de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”

Het ministerie geeft alleen een ontheffing af, als het kind geen gevaarlijk of ongezond werk doet. ,,Ook mag een kind niet te lang of te vaak werken en moet er goede begeleiding zijn. Wanneer een ontheffing is afgegeven controleert de Inspectie SZW of die voorwaarden worden nageleefd.”

Commercieel of privé?

Valt een vlog of sociale media content ook niet onder artistiek werk? ,,Dat zou je je inderdaad kunnen afvragen”, zegt Wevers. ,,De gedachte bij die ontheffing is dat kinderen ook aan het culturele leven moeten deelnemen omdat dit goed voor hun ontwikkeling is. Maar of je content die een vlogger maakt als iets cultureels zou moeten ontvangen? Dat vind ik een moeilijke vraag.”



In de wetgeving wordt nu onderscheid gemaakt tussen commercieel werk en werk dat binnen de privésfeer valt. ,,Wanneer een kind zonder overeenkomst of opdracht gesponsorde content aanbiedt op zijn kanalen kan dit de commerciële sfeer raken", aldus de SZW-woordvoerder. ,,Dit valt onder het verbod op kinderarbeid. Het kan dat jonge vloggers en influencers die iets vertellen over een product dat ze hebben gekregen, in de commerciële sfeer raken. Als ze daarmee bijvoorbeeld geld gaan verdienen, dan gelden de regels die in het kader van het verbod op kinderarbeid van toepassing zijn.”

En hoe zit dat als een kind zelf producten maakt en verkoopt? ,,De Arbeidstijdenwet werkt nu hetzelfde voor kinderen die bijvoorbeeld zelf sieraden maken en verkopen als voor kinderen die content maken voor sociale media”, zegt Wevers hierover. ,,De wet is oorspronkelijk in het leven geroepen om kinderen te beschermen tegen arbeid in fabrieken. Maar sindsdien zijn er allerlei nieuwe vormen van kinderarbeid ontstaan.”

Volgens het SZW moet er vooral gekeken worden naar de opzet van zo’n ‘onderneming’. ,,Als een kind zijn of haar eigen sieraden verkoopt aan kennissen komt het niet in de commerciële sfeer, maar via een webshop ligt daar hoogstwaarschijnlijk een overeenkomst aan ten grondslag en geldt de Arbeidstijdenwet.”

Schimmig gebied

Vanuit de wet kunnen nu enkel de werkgever en de ouders van een kind worden aangesproken, zegt Wevers. ,,De ouders kunnen aansprakelijk gehouden worden vanuit hun zorgplicht en de werkgever vanuit het feit dat het om kinderarbeid gaat. Maar daar zit nog een schimmig gebied tussen, aldus de arbeidsrechtadvocaat. ,,Je kunt de betrokkenheid van ouders bij het werk van hun kind op meerdere manieren opvatten. Helpt een ouder bijvoorbeeld uit liefde het kind met zijn of haar hobby? Andere ouders zouden zoiets juist opvatten als het opleggen van werkdruk en het aanmoedigen van het doen van arbeid.”



In dat laatste geval zou de SZW in kunnen grijpen. ,,Als een ouder een kind onder de 13 jaar aanspoort om arbeid te verrichten, dan wordt de Arbeidstijdenwet overtreden", aldus de woordvoerder van de organisatie. Maar of dit altijd te meten is, is een tweede vraag. ,,Kinderen die af en toe zelfstandig vloggen voor de lol, zonder dat daar een commerciële partij bij komt kijken, hebben niet met de regels uit de Arbeidstijdenwet te maken. Het is dan wel aan de ouders of voogd om een oogje in het zeil te houden.”

Vernieuwing

De wetgeving rondom kinderarbeid is aan vernieuwing toe, vindt Wevers. ,,De Inspectie SZW kan momenteel bijvoorbeeld niet handhavend optreden richting een opdrachtgever, wanneer deze een kind inzet om producten te promoten", zegt Wevers. ,,Daar moet meer aandacht aan besteed worden.”

De focus ligt daarnaast veelal op kinderen die online al een groot aantal volgers hebben. Dit is niet terecht, zegt de arbeidsrechtadvocaat. ,,De werkdruk is ook hoog bij de kinderen die nog veel volgers willen krijgen, maar deze nog niet hebben”, aldus Wevers. ,,Die jongeren zijn aan ons zicht onttrokken. We zien niet wat zich daar thuis afspeelt. Een kind kan de gevolgen van het hebben van een online aanwezigheid niet overzien. Zij beseffen zich vaak niet dat wat eenmaal online staat, vaak heel moeilijk écht weg te halen is.”



Een onderzoek naar wat de precieze impact is op kinderen die arbeid verrichten als vlogger of influencer zou hen verder kunnen beschermen. ,,Zo zouden ouders een beter zicht kunnen krijgen op wat het effect is van het alsmaar toewerken naar bijvoorbeeld meer volgers op hun kinderen", besluit ze. ,,Met een onderzoek kunnen we ouders hiervan bewust maken. Een video maken wordt vaak als iets onschuldigs gezien, maar het wordt steeds professioneler.”

